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28.03.2020 (07:20)

Новую станцию связи испытали связисты ВВО в Амурской области

В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированном в Амурской области, ввели в строй и проверили в полевых условиях технические возможности поступившей на вооружение аппаратной П-230Т, на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Данный комплекс передачи данных относится к  новейшим образцам техники связи разработанной на основе элементной базы последнего поколения. Он осуществляет доступ должностных лиц к любому ресурсу полевой и стационарной сети связи Министерства Обороны Российской Федерации. Комплекс способен обеспечивать  закрытой цифровой  связью, передачей различного рода данных, а также видео информацией, даже при движении машины.

Комплекс П-230Т приспособлен к работе в сложных климатических и погодных условиях Дальневосточного региона и обладает высокой надежностью и устойчивостью связи к воздействию условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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