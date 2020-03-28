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28.03.2020 (07:00)

Юнармейцы Якутии запустили видео акцию чтения стихов о Великой Отечественной войне

Юнармейцы Республики Саха (Якутия) запустили видео акцию чтения стихов о Великой Отечественной войне. Мероприятия проводятся дистанционно и призваны поддержать ветеранов и мероприятия подготовки к празднованию 75 годовщины Великой Победы.

Юнармейцы записывают на видеокамеры и телефоны чтение стихов о войне и пересылают по интернету руководителям отрядов, в штабы и своим знакомым. Для цитирования используются как стихи военных лет, так и писателей современности. Лучшие выступления юнармейцев планируется показать ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Юные патриоты Якутии призывают присоединиться к акции юнармейцев других регионов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия , Культура , Военно-патриотическое воспитание
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