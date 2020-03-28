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28.03.2020 (06:00)

На полигоне ВВО в Забайкалье завершился окружной этап конкурса «Суворовский натиск»

На полигоне «Борзя Новая» в Забайкальском крае завершилось проведение окружного этапа конкурса «Суворовский натиск, среди лучших мотострелковых экипажей Восточного военного округа.

По итогам проведения эстафетной гонки с препятствиями и выполнением стрельб, лучшей среди мотострелковых подразделений, в рамках проведения конкурса «Суворовский натиск», стала команда, представляющая общевойсковое соединение, дислоцированное в Республике Бурятия. Почетное второе место заняли военнослужащие мотострелкового соединения из Приморского края. Третьим стал воинский коллектив мотострелкового соединения из Забайкалья.

Награды победителям и призерам «Суворовского натиска» в торжественной обстановке, на церемонии закрытия окружных этапов игр, вручил заместитель командующего общевойскового объединения дислоцированного в Забайкальском крае генерал-майор Валерий Шарагов.

Экипажи боевых машин пехоты, одержавшие победу в окружном этапе, продолжат интенсивную подготовку на общевойсковых полигонах и стрельбищах и в дальнейшем представят ВВО на всеармейских соревнованиях в рамках АРМИ-2020.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Суворовский натиск , АрМИ
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