28.03.2020 (05:00)
Российские военные специалисты провели противоэпидемические мероприятия во втором учреждении здравоохранения области Ломбардия (Италия).
Бригада врачей эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дизенцифионную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений. Также с привлечением российской военной техники специальным реагентом были обработаны подъездные пути к медучреждению.
В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочный станций. Еще в двух медицинских учреждениях области Ломбардия российскими специалистами были проведены рекогносцировки для уточнения объемов предстоящих работ.
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Российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в учреждениях здравоохранения области Ломбардия
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