28.03.2020 (05:00)

Российские военные специалисты провели противоэпидемические мероприятия во втором учреждении здравоохранения области Ломбардия (Италия).

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дизенцифионную обработку пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений. Также с привлечением российской военной техники специальным реагентом были обработаны подъездные пути к медучреждению.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочный станций. Еще в двух медицинских учреждениях области Ломбардия российскими специалистами были проведены рекогносцировки для уточнения объемов предстоящих работ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице