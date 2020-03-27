27.03.2020 (20:34)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с отделением огневой поддержки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с отделением огневой поддержки.

В рамках занятия, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, военнослужащие отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника и определили классификацию целей по важности и дальность до них.

В ходе занятия военнослужащие выполнили стрельбы в условиях городского боя из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу условного противника. Особое внимание уделили стрельбе по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и беспилотный летательный аппарат.

Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице