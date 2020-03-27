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27.03.2020 (20:28)

В Минобороны России опровергли заявление о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности полета

В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности полета над акваторией Балтийского моря.

26 марта 2020 г. военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял плановый перелет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря.

При этом полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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