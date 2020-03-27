27.03.2020 (20:28)

В Минобороны России опровергли заявление о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности полета

В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности полета над акваторией Балтийского моря.

26 марта 2020 г. военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял плановый перелет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря.

При этом полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице