27.03.2020 (20:28)
В Минобороны России опровергли заявление о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности полета
В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности полета над акваторией Балтийского моря.
26 марта 2020 г. военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял плановый перелет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря.
При этом полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
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