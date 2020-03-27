27.03.2020 (20:08)

Российские военные специалисты приступили к протиэпидемическим мероприятиям в учреждениях здравоохранения области Ломбардия.

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дизенцифионную обработку пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо. Всего было продезинфицировано 2 тысячи квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочный станций. Сегодня российскими специалистами будут проведены мероприятия санитарной обработки ещё одного лечебного учреждения, а на двух будут проведены рекогносцировки.

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