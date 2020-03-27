27.03.2020 (20:08)
Российские военные специалисты приступили к протиэпидемическим мероприятиям в учреждениях здравоохранения области Ломбардия.
Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дизенцифионную обработку пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо. Всего было продезинфицировано 2 тысячи квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги.
В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочный станций. Сегодня российскими специалистами будут проведены мероприятия санитарной обработки ещё одного лечебного учреждения, а на двух будут проведены рекогносцировки.
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЦВО из Алтая в рамках проверки готовности к борьбе с инфекционным заболеваниям совершили марш в Кемеровскую область
Специалисты РЭБ на Урале в ходе внезапной проверки войск прикрыли район условной изоляции с помощью комплекса «Поле-21»
Специальное учение по маскировке военных объектов состоялось на российской военной базе в Таджикистане
Метки: