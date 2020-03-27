27.03.2020 (20:00)

Военнослужащие РВСН ко Дню Победы облагородят более 100 воинских мемориалов и памятников советским воинам

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в преддверии 75-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне продолжают работу по благоустройству и уходу за мемориалами, памятниками и местами захоронений советских воинов.

На территориях военных гарнизонов РВСН от Тверской до Иркутской областей военнослужащие совместно с юнармейцами, учениками средних школ Министерства обороны России в течение двух недель очистят от мусора, отреставрируют и отремонтируют более 100 памятников, к которым в праздничные дни будут возлагаться цветы и венки.

В закрытых военных городках будут покрашены и отреставрированы постаменты с военной техникой, бюсты советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, убрана прилегающая территория.

В дни празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители командования соединений, ветераны, представители администраций, военнослужащие и члены семей юнармейцев возложат цветы и венки к памятникам, мемориалам, обелискам и захоронениям защитников Отечества в гарнизонах РВСН.

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