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27.03.2020 (19:56)

В Калининградской области прошло плановое учение с подразделениями отдельного морского инженерного полка БФ

В рамках учения подразделения отдельного морского инженерного полка флота отработали комплекс вопросов маршевой подготовки, включая погрузку военной и специальной техники, формирование колонн для совершения марша в назначенный район проведения мероприятий боевой подготовки.

В течение нескольких дней в полевых условиях флотские инженеры провели тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций для подразделений армейского корпуса флота, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке, а также по инженерной разведке, обеспечению подразделений водой и электроэнергией.

В общей сложности в учении приняло участие более 800 военнослужащих и задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники. Мероприятие боевой подготовки флотских инженеров явилось плановым.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот , Инженерные войска
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