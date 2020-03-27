27.03.2020 (19:45)

Специалисты РХБ защиты ЦВО из Алтая в рамках проверки готовности к борьбе с инфекционным заболеваниям совершили марш в Кемеровскую область

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в рамках внезапной проверки готовности к борьбе с инфекционным заболеваниям совершили 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации на полигон Юргинский в Кемеровской области для усиления группировки по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

На полигоне специалисты РХБ защиты развернут пункты специальной обработки для личного состава и техники, посты РХБ разведки, проведут мероприятия по дезинфекции условно зараженных объектов и участков местности.

Как сообщалось ранее, в состав группировки вошли подразделения соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Всего — более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники.

Проверка проходит с 25 по 28 марта по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических силах, Ракетных войсках стратегического назначения, подразделениях войск РХБ защиты, инженерных войск и отдельных организациях медицинского обеспечения.

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