27.03.2020 (18:45)

Военнослужащие ЦВО изолируют районы с очагами вируса в рамках внезапной проверки готовности

Подразделения военной полиции и военной автоинспекции Центрального военного округа обеспечивают изоляцию восьми условных районов с очагами вирусной инфекции в рамках внезапной проверки готовности к борьбе с вирусной инфекцией.

Силами военнослужащих ЦВО на территории условно изолированных районов заражения были развернуты шесть фильтрационных пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В районах также организована охрана, оцепление и проведение карантинных мероприятий, а также приостановлено движение транспорта, исключен въезд и выезд на территорию условно изолированных районов.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с вирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

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