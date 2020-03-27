27.03.2020 (19:26)

Двухсторонние тактические учения российских мотострелков завершились в Таджикистане

Двухсторонние тактические учения с привлечением более 1,5 тыс. российских мотострелков 201 военной базы завершились в Таджикистане.

Мотострелки отработали задачи ведения наступления, обороны и перехода в контратаку, а также разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией. Огневое поражение целей нанесли экипажи танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, модернизированных боевых машин пехоты БМП-2 и расчеты гранатометчиков. С разведывательными подразделения было проведено десантирование из военно-транспортных вертолетов Ми-8 тактическим способом для ведения разведки в горной местности. Артиллерийские и танковые подразделения отработали задачи по огневому поражению бронеобъектов, легкобронированной техники и живой силы условных незаконных вооруженных формирований.

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной использовано значительное число взрывчатых средств, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Этапы учения состоялись на двух горных полигонах Ляур и Самбули, как в дневное, так и в ночное время.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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