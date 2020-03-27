Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (18:30)

Специалисты РЭБ на Урале в ходе внезапной проверки войск прикрыли район условной изоляции с помощью комплекса «Поле-21»

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе внезапной проверки войск прикрыли район условного очага инфекции и военно-полевой госпиталь путем постановки радиопомех с помощью комплекса «Поле-21».

Практические действия отрабатывались на полигоне под Екатеринбургом. Поставив помехи, военнослужащие создали непроницаемый купол, противодействующий средствам наведения и разведки противника, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

«Поле-21» позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Лагерные сборы с российскими разведчиками завершились в Таджикистане
Специальное учение по маскировке военных объектов состоялось на российской военной базе в Таджикистане
Российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в учреждениях здравоохранения области Ломбардия
В Военной академии МТО открылась выставка, посвященная 120-летию начала подготовки кадров интендантской службы в России

Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Войска РЭБ , Социальное развитие , Чрезвычайная ситуация , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false