27.03.2020 (18:30)

Специалисты РЭБ на Урале в ходе внезапной проверки войск прикрыли район условной изоляции с помощью комплекса «Поле-21»

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе внезапной проверки войск прикрыли район условного очага инфекции и военно-полевой госпиталь путем постановки радиопомех с помощью комплекса «Поле-21».

Практические действия отрабатывались на полигоне под Екатеринбургом. Поставив помехи, военнослужащие создали непроницаемый купол, противодействующий средствам наведения и разведки противника, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

«Поле-21» позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

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