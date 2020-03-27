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27.03.2020 (18:15)

Лагерные сборы с российскими разведчиками завершились в Таджикистане

Лагерные сборы российских войсковых разведчиков 201-й военной базы завершились на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

В ходе полевых занятий разведывательные подразделения отработали различные способы ведения разведки, организации наблюдательных постов, засад, поиска, налетов, а также приемы маскировки с применением специальных средств и подручных материалов, скрытого передвижения на местности. Военнослужащие сдали зачеты по преодолению специальной полосы препятствий «Тропа разведчика» и выживанию в условиях дикой природы.

Всего в лагерных сборах было задействовано около 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Военные сборы , Боевая подготовка , Военная база , Таджикистан , Разведывательные подразделения
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