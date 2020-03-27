Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (19:20)

Специальное учение с стартовало на полигоне под Самарой

Специальное учение с стартовало на полигоне под Самарой в рамках мероприятий повышения уровня готовности войск (сил) к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

В отработке учебных задач принимают участие военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты, инженерных войск из состава соединений и частей 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции – всего более 600 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц специальной военной техники.

В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ на Урале в ходе внезапной проверки войск прикрыли район условной изоляции с помощью комплекса «Поле-21»
Лагерные сборы с российскими разведчиками завершились в Таджикистане
Специальное учение по маскировке военных объектов состоялось на российской военной базе в Таджикистане
На Северном флоте прошло лётно-тактическое учение двух авиационных полков

Метки:
Центральный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false