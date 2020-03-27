27.03.2020 (17:45)

Специальное учение по маскировке военных объектов состоялось на российской военной базе в Таджикистане

Специальное учение по маскировке военных объектов состоялось с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы РФ в Таджикистане.

Подразделение аэрозольного противодействия и расчеты станции РЭБ в комплексе развернули на местности систему маскировочных и защитных постов. Специалистами РХБЗ был произведен расчет скорости ветра, атмосферного давления и других климатических характеристик, в соответствии с которыми была поставлена аэрозольная завеса необходимой плотности на нескольких участках.

В свою очередь расчеты РЭБ при помощи автоматизированной станции помех Р-934-БМВ и комплекса технического контроля «Свет-КУ» установили невидимый защитный радиоэлектронный «купол», характеристики которого позволили нейтрализовать разведывательные БпЛА и средства нападения, использующие для наведения радиочастоты и спутниковую навигацию. Проведенный комплекс мер позволил скрыть важные военные объекты не только в визуально, но и в диапазоне электромагнитного, инфракрасного излучения. Кроме того, объекты остались под защитой от современных средств нападения.

Однодневные учения состоялись сразу в двух военных городках Душанбе и Бохтаре, а также на горных полигонах Ляур и Самбули. В них было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 специальных машин.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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