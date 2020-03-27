Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (06:00)

Военнослужащие инженерных подразделений ЗВО отработали задачи по очистке воды и вывозу условно зараженного грунта с территории военных полигонов

В назначенных районах расчёты экскаваторов ЭОВ-35, инженерных машин разграждения ИМР и автомобилей КамАЗ, экипированные в индивидуальные средства защиты, осуществили снятие и вывоз более 60 т условно зараженного грунта. Также военнослужащими инженерных подразделений были развёрнуты станции комплексной очистки воды для обеспечения водоснабжения развернутых на полигонах полевых госпиталей.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба Западного военного округа в круглосуточном режиме проводит сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах действий войск.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является тренировка органов управления и войск в проведении противоэпидемических мероприятий.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на

полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ ЦВО использовали комплекс «Поле-21» для прикрытия района условного химического заражения
На семи полигонах Западного и Центрального военных округов в рамках проверки будут проведены специальные учения
На Балтийском флоте прошла активная фаза тактического учения мотострелкового соединения
Российские военные специалисты провели рекогносцировку в городе Бергамо

Метки:
Западный военный округ , Социальная защита , Чрезвычайная ситуация , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false