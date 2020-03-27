27.03.2020 (06:00)

Военнослужащие инженерных подразделений ЗВО отработали задачи по очистке воды и вывозу условно зараженного грунта с территории военных полигонов

В назначенных районах расчёты экскаваторов ЭОВ-35, инженерных машин разграждения ИМР и автомобилей КамАЗ, экипированные в индивидуальные средства защиты, осуществили снятие и вывоз более 60 т условно зараженного грунта. Также военнослужащими инженерных подразделений были развёрнуты станции комплексной очистки воды для обеспечения водоснабжения развернутых на полигонах полевых госпиталей.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба Западного военного округа в круглосуточном режиме проводит сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах действий войск.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является тренировка органов управления и войск в проведении противоэпидемических мероприятий.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на

полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

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