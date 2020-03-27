27.03.2020 (10:00)
Хлебозаводы, полевые кухни и банно-прачечные комбинаты развернуты военнослужащими подразделений МТО ЗВО на трёх полигонах
В рамках мероприятий повышения уровня готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, на полигонах Западного военного округа (ЗВО), расположенных в Ленинградской, Нижегородской и Воронежской областях, развернута комплексная система материально-технического обеспечения (МТО).
Военнослужащие соединений МТО ЗВО совершили марши на штатной технике на полигоны, где в назначенных районах были оперативно развёрнуты полевые хлебозаводы, кухни, банно-прачечные комбинаты, организован централизованный подвоз воды и горюче-смазочных материалов.
Созданная на полигонах комплексная система МТО позволяет в полном объеме обеспечить всем необходимым личный состав задействованных в мероприятиях подразделений.
В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО в круглосуточном режиме проводит сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах действий войск.
Справочно:
В период с 25 по 28 марта. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.
Целью проверки является тренировка органов управления и войск в проведении противоэпидемических мероприятий.
Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.