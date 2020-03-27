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27.03.2020 (17:30)

Разведчики морской пехоты Балтфлота учились уничтожать диверсионные группы

В рамках лагерного сбора с разведывательным подразделением соединения морской пехоты Балтийского флота проведена тренировка по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника.

По замыслу тренировки, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника высадилась на побережье Балтийского моря и продвигалась вглубь территории Калининградской области. Разведчики морской пехоты отработали задачу по организации засады и, подпустив ДРГ как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения.

В ходе тренировки разведчики также отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации ГЛОНАСС, а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

В тренировке приняло участие более 50 военнослужащих, было задействовано 5 единиц боевой техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ , Боевая подготовка
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