27.03.2020 (17:15)

Главком ВМФ России поблагодарил водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ за подъем корабельных орудий 18 века со дна Финского залива

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поблагодарил водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главного командования Военно-Морского Флота за успешно выполненную задачу по подъему четырех корабельных орудий 18-го века со дна Финского залива.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что «шесть водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главного командования Военно-Морского Флота, которые приняли участие в водолазных и подводно-технических работах по подъему древних орудий в акватории Северного форта №6, обладают уникальным опытом погружений и водолазных работ. Это предопределило успех операции по подъему. Они показали высочайший профессионализм».

Ранее, 21 марта, в целях возвращения государству похищенных вандалами с территории объекта культурного наследия федерального значения «Батарея Северная № 6» четырех корабельных орудий 18 века, находящихся на дне Финского залива в акватории Северного форта № 6, были проведены водолазные и подводно-технические работы по их подъему. Для их выполнения привлекалась водолазная группа Экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ России, дислоцированная в Ломоносове и находящаяся в непосредственном подчинении Главкома ВМФ России. Руководил группой в ходе операции командир экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ капитан 2 ранга Сергей Гуляев.

Все водолазы группы имеют опыт многократных погружений, в том числе и на глубины свыше 400 метров. Для выполнения подводно-технических работ были также привлечены самоходный плавучий кран СПК-50150, рейдовый водолазный катер «Борис Киселев» Ленинградской военно-морской базы.

Поднятые орудия подлежат передаче ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУПИК) на ответственное хранение.



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