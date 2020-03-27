27.03.2020 (19:01)

Подготовка курсантов Михайловской военной артиллерийской академии проходит на современных средствах обучения

Сегодня курсанты академии осваивают современное артиллерийское орудие «Мста-СМ» (2С19М2). Этот образец – предвестник поступления в войска межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». Новые возможности для этого открывает тренажёр виртуальной реальности по подготовке расчётов самоходных гаубиц «Мста-СМ».

К учебно-тренировочным средствам относятся как тренажёры ракетно-артиллерийского вооружения, так и компьютерные артиллерийские полигоны, программное обеспечение к которым разработано преподавательским составом академии совместно с предприятиями ОПК.

Основу учебно-материальной базы составляют: широкая сеть оборудованных техническими средствами обучения помещений учебного назначения: лекционные аудитории, учебные и компьютерные классы, лаборатории; свыше 300 образцов современного вооружения и военной техники от миномётов и противотанковых ракетных комплексов до РЗСО крупного калибра и ОТРК «Искандер»; тренажёрная база и учебно-тренировочные средства, предназначенные для формирования первичных навыков в работе на вооружении и военной технике, а также в управлении ракетными ударами и в выполнении огневых задач артиллеристами; полевая учебная база, позволяющая осуществлять практическую подготовку слушателей и курсантов, а также переподготовку специалистов ракетных войск и артиллерии всех уровней, производить пуски тактических ракет, реактивных систем залпового огня и выполнять огневые задачи всеми видами боеприпасов из любых образцов ракетно-артиллерийского вооружения, стоящих на вооружении.

Совместными усилиями преподавательского состава академии с предприятиями создан и поставлен в Михайловскую академию единый комплекс учебно-тренировочных средств для подготовки должностных лиц ракетной бригады «Искандер».

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