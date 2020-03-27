Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (17:00)

На Северном флоте прошло лётно-тактическое учение двух авиационных полков

На Северном флоте прошло совместное летно-тактическое учение отдельного смешанного авиационного полка и отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка по поиску подводных лодок.

В учении было задействовано два противолодочных самолета Ил-38 и четыре противолодочных вертолета Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота.

Полеты выполнялись над Баренцевым морем и акваторией Кольского залива.

Экипажи противолодочных самолетов и вертолетов успешно выполнили совместные тактические приемы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море.

Во время проведения летно-тактического учения каждый экипаж получил практический опыт по обнаружению подводной лодки и тактическому применению противолодочного вооружения.

Общий налет экипажей в ходе проведенного учения составил более 20 часов.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Зенитчики ВВО поразили ракетами комплекса С-400 интеллектуальные гиперзвуковые мишени
Внезапные проверки подразделений антитеррора с привлечением боевой техники проведены в Амурском объединении ВВО
В Амурской области проведено учение с отработкой новых принципов ведения современного боя
Расчеты С-400 «Триумф» соединения ПВО Северного флота в рамках учения отработали действия по обороне воздушного пространства

Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , ПВО , Учения , ВВС , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false