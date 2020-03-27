27.03.2020 (17:00)

На Северном флоте прошло лётно-тактическое учение двух авиационных полков

На Северном флоте прошло совместное летно-тактическое учение отдельного смешанного авиационного полка и отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка по поиску подводных лодок.

В учении было задействовано два противолодочных самолета Ил-38 и четыре противолодочных вертолета Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота.

Полеты выполнялись над Баренцевым морем и акваторией Кольского залива.

Экипажи противолодочных самолетов и вертолетов успешно выполнили совместные тактические приемы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море.

Во время проведения летно-тактического учения каждый экипаж получил практический опыт по обнаружению подводной лодки и тактическому применению противолодочного вооружения.

Общий налет экипажей в ходе проведенного учения составил более 20 часов.

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