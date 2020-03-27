27.03.2020 (16:30)

Слушатель Военной академии МТО- победитель конкурса Министерства обороны Российской Федерации

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова состоялся конкурс Министерства обороны Российской Федерации на лучшие научные работы, выполненные слушателями и курсантами военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам конкурса слушатель командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) подполковник Гаджиев Д.Б. занял первое место в направлении «Военная Медицина».

По итогам работы экспертной комиссии по рассмотрению научных работ подполковнику Гаджиеву Д.Б. так же присуждена премия Министра обороны Российской Федерации.

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