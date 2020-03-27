27.03.2020 (16:15)

В Военной академии материально-технического обеспечения состоялась командно-штабная военная игра

В Военной академии материально-технического обеспечения проведена выпускная командно-штабная военная игра со слушателями и курсантами выпускных курсов. Основная цель – закрепление полученных в ходе обучения знаний, умений и навыков в исполнении обязанностей в соответствии с должностным предназначением.

В ходе игры для будущих офицеров создавалась оперативно-тактическая обстановка, которая позволяла детально рассмотреть и проанализировать вопросы управления и организации материально-технического обеспечения в период подготовки и проведения стратегической операции группировки войск (сил) по этапам.

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