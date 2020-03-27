27.03.2020 (16:00)

В Военной академии МТО открылась выставка, посвященная 120-летию начала подготовки кадров интендантской службы в России

К 120-летию начала подготовки кадров интендантской службы в России в музее Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва открылась выставка новых иллюстрированных исторических изданий об академии.

На выставке представлена книга «Нарком Хрулёв Андрей Васильевич», в которой собраны воедино описания жизни и дел первого начальника Главного управления Тыла Красной армии, одного из выдающихся военачальников Великой Отечественной войны.

Под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Дмитрия Булгакова авторским коллективом академии была подготовлена книга «История Военной ордена Ленина академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулёва». Эта книга представляет собой монографическое исследование истории академии с момента начала подготовки интендантов, специалистов тыла и транспорта для русской армии в XIX веке и до наших дней.

Особый интерес у курсантов, слушателей и профессорско-преподавательского состава вызвала книга «Начальники академии в ее истории», подготовленная коллективом музея академии.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, издана книга о выпускниках академии - Героях Российской Федерации, Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда. Выпущен сборник стихов и песен, мыслей и афоризмов, в котором собраны произведения о Великой Отечественной войне, написанные в том числе и выпускниками академии.

Отделом образовательных и информационных технологий совместно с музеем академии подготовлено и выпущено новое иллюстрированное издание о современных днях академии. На выставке также можно ознакомиться с большим количеством агитационного материала, рассказывающего о правилах приема в Военную академию на обучение по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.

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