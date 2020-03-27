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27.03.2020 (15:00)

Зенитчики ВВО поразили ракетами комплекса С-400 интеллектуальные гиперзвуковые мишени

В республике Бурятия на специализированном полигоне Телемба зенитный ракетный полк, дислоцированный в Приморском крае, успешно провел боевые стрельбы из ЗРС С- 400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С2».

В ходе проведения боевых стрельб были уничтожены более десятка целей, представляющих собой ракеты-мишени типа «Армавир» и интеллектуальные гиперзвуковые (мишени) типа «Фаворит».

Также военнослужащие провели стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С2». Перед стрельбами зенитчики сдали зачёты для допуска к боевым пускам по целям.

Благодаря слаженным и умелым действиям расчётов, грамотному руководству командования воинской части соединения армии ВВС и ПВО ВВО, все мишени были поражены.

По итогам проведённых учений и выполненной практической работы расчётами зенитный ракетный полк заслуженно получил оценку "отлично".

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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