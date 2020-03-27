27.03.2020 (14:45)

Внезапные проверки подразделений антитеррора с привлечением боевой техники проведены в Амурском объединении ВВО

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, состоялись внезапные проверки подразделений по противодействию терроризму.

Проведена комплексная тренировка по отражению нападения условного противника на объекты соединения материально-технического обеспечения.

В вечернее время суток бандитская группировка попыталась прорваться на территорию части, но была заблокирована на КПП. В результате решительных действий группы противодействия терроризму, все нападавшие были обезврежены, а находившиеся в руках террористов заложники освобождены.

В мероприятиях было задействовано около 800 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, среди которой бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Водник».

В гарнизонах общевойсковой армии уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся внезапно по различным сценариям. В роли условных террористов выступают военнослужащие других воинских частей.

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