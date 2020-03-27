27.03.2020 (14:30)

Юнармейцы Еврейской автономии провели военно-спортивные соревнования на месте исторической битвы Гражданской войны

В поселке Волочаевка Еврейской автономной области состоялась областная военно-спортивная игра «Волочаевка», посвященная 98-летней годовщине Волочаевского сражения Гражданской войны.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, в том числе одна из Хабаровска. Юные патриоты соревновались в точности стрельбы из пневматической винтовки, быстроте разборки автомата Калашникова, надевании противогаза, а также знании военной истории России. Самым тяжелым и одновременно интересным испытанием для ребят стало преодоление на скорость военизированной полосы препятствий.

Судьями на этапах соревнований выступили военнослужащие Восточного военного округа.

По результатам состязаний первое место заняла команда из поселка Биракан. Второе место у кадетов ДОСААФ, а третье заняла команда юнармейцев детского дома №2. Участники получили хорошую военно-спортивную практику в ходе соревнования и познакомились со многими единомышленниками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице