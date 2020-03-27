Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (14:30)

Юнармейцы Еврейской автономии провели военно-спортивные соревнования на месте исторической битвы Гражданской войны

В поселке Волочаевка Еврейской автономной области состоялась областная военно-спортивная игра «Волочаевка», посвященная 98-летней годовщине Волочаевского сражения Гражданской войны.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, в том числе одна из Хабаровска. Юные патриоты соревновались в точности стрельбы из пневматической винтовки, быстроте разборки автомата Калашникова, надевании противогаза, а также знании военной истории России. Самым тяжелым и одновременно интересным испытанием для ребят стало преодоление на скорость военизированной полосы препятствий.

Судьями на этапах соревнований выступили военнослужащие Восточного военного округа.

По результатам состязаний первое место заняла команда из поселка Биракан. Второе место у кадетов ДОСААФ, а третье заняла команда юнармейцев детского дома №2. Участники получили хорошую военно-спортивную практику в ходе соревнования и познакомились со многими единомышленниками.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Амурской области проведено учение с отработкой новых принципов ведения современного боя
В Санкт-Петербурге главная икона Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный» привнесена в Николо-Богоявленский морской собор
Главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск прибыла в Тверь
Суворовцы Тульского СВУ приняли участие в онлайн-концерте Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии

Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false