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27.03.2020 (14:15)

В Амурской области проведено учение с отработкой новых принципов ведения современного боя

На полигоне Трехречье в Еврейской автономной области состоялось тактическое учение по уничтожению группы незаконно вооруженного формирования (НВФ), с отработкой новых принципов ведения современного боя. Основной ударной силой выступила танковая рота мотострелкового соединения Восточного военного округа, недавно перевооруженная на современные танки Т-80БВ.

Согласно общему замыслу учения, крупная банда НВФ, в составе более 100 человек, имеющая на вооружении тяжелую технику, была заблокирована и осуществила попытку прорыва кольца окружения. Танковые бронегруппы нанесли мощные удары с флангов и заставили отойти «бандитов» в район открытой местности для их дальнейшей нейтрализации. Принуждение к сдаче оружия НВФ завершило мотострелковое подразделение при поддержке танков и артиллерии.

Тактические действия проведены с учетом анализа опыта современных вооруженных конфликтов. В ходе практического розыгрыша боя была широко применена беспилотная авиация «Орлан-10», которая корректировала действия танковых групп и изменение положения НВФ. Также были применены комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» для блокировки связи условного противника.

Маневры проведены в рамках серии двусторонних ротных тактических учений с боевой стрельбой. В Амурской области к ним привлечено более 1000 военнослужащих задействовано более 300 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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