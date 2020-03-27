27.03.2020 (14:00)

Расчеты С-400 «Триумф» соединения ПВО Северного флота в рамках учения отработали действия по обороне воздушного пространства

Военнослужащие соединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированного в Мурманской области, в рамках учения отработали действия по охране и обороне воздушного пространства военных объектов в своей зоне ответственности.

В ходе учения боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в заданный район, где выполнили задачи по обустройству позиций на неподготовленной местности.

После оперативного развёртывания пусковых установок расчеты осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели.

На втором этапе учения расчеты отрабатывали маневры по смены позиции после поражения условного противника, противодействие условным диверсионным группам и преодоление зараженных участков местности на марше.

Подобные тренировки для боевых расчётов ЗРС С-400 «Триумф» проводятся регулярно, в соответствии с планом боевой подготовки полка.

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