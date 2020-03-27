Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (13:45)

В Санкт-Петербурге главная икона Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный» привнесена в Николо-Богоявленский морской собор

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония привнесения главной иконы Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» в Николо-Богоявленский морской собор.

Поклониться иконе и принять участие в ритуале привнесения прибыли верующие военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированные в Санкт-Петербургском гарнизоне.

Священнослужители провели богослужение и рассказали присутствовавшим военнослужащим об иконе, её создании и работе по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации где икона будет находится постоянно, когда прибудет в Подмосковье.

Ранее икона была привнесена в Никольский морской собор Кронштадта и Собор святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расположенный в Кронштадте старейший военно-морской театр России отмечает 90-летний юбилей
В Ленинградской области артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили более 200 укрепленных позиций условного противника
Главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск прибыла в Тверь
Суворовцы Тульского СВУ приняли участие в онлайн-концерте Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии

Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false