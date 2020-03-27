27.03.2020 (13:45)

В Санкт-Петербурге главная икона Вооруженных Сил РФ «Спас Нерукотворный» привнесена в Николо-Богоявленский морской собор

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония привнесения главной иконы Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» в Николо-Богоявленский морской собор.

Поклониться иконе и принять участие в ритуале привнесения прибыли верующие военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированные в Санкт-Петербургском гарнизоне.

Священнослужители провели богослужение и рассказали присутствовавшим военнослужащим об иконе, её создании и работе по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации где икона будет находится постоянно, когда прибудет в Подмосковье.

Ранее икона была привнесена в Никольский морской собор Кронштадта и Собор святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

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