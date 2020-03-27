27.03.2020 (13:30)

Расположенный в Кронштадте старейший военно-морской театр России отмечает 90-летний юбилей

Сегодня расположенный в Кронштадте Драматический театр Балтийского флота отмечает 90-летний юбилей своего создания.

«Сегодня коллектив продолжает славные традиции предыдущих поколений, – отметил офицер военно-политического управления Западного военного округа капитан Кирилл Егоров. Ведётся активная работа над обновлением репертуара, который включает в себя русскую и зарубежную классику, произведения современных авторов, пьесы о флоте. За минувших девять десятилетий Драматический театр Балтийского флота стал одним из любимых мест петербуржцев и культурных символов Кронштадта, а офицеры и матросы Ленинградской военно-морской базы являются самыми преданными его зрителями»,

Драматический театр Балтийского флота основан в 1930 году в Кронштадте. Это старейший военно-морской театр России. У истоков его создания стояли нарком обороны К.Е.Ворошилов и писатель Всеволод Вишневский, чье имя присвоено театру в 1970 году. Здесь были написаны пьесы и впервые сыграны спектакли «Оптимистическая трагедия», «Мы из Кронштадта», «У стен Ленинграда».

В годы Великой Отечественной войны коллектив театра, размещенный на гражданских и военных кораблях, под непрерывной бомбежкой и обстрелом совершает перебазирование в Ленинград. Все 900 блокадных дней театр мужественно перенес с героическими защитниками города. Артисты выступали на кораблях и в окопах, в действующих частях и госпиталях.

С 1947 года театр работает в городе Лиепая, а с 1992 года театр возвращается в Кронштадт. Коллектив театра регулярно гастролирует, участвует в фестивалях и профессиональных конкурсах.

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