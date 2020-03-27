27.03.2020 (13:15)
В Ленинградской области артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили более 200 укрепленных позиций условного противника
На полигоне Кирилловский в Ленинградской области военнослужащие артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили более 200 мишеней, имитирующих укрепления и бронированные сооружения условного противника.
В ходе боевых стрельб расчёты 120-мм минометов «Нона Б» и 152-мм самоходных гаубиц 2С3М «Акация» нанесли огневое поражение по мишеням, расположенным на дальностях от 3 до 8 км. Стрельба велась как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций по навесной траектории.
Кроме того, военнослужащие бригады отработали нормативы по развертыванию и загрузке орудий, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.
В ходе проводимых мероприятий были также отработаны элементы взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерии с подразделениями беспилотной авиации и войсковой разведки.
В стрельбах приняло участие более 200 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения и военной техники.