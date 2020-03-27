27.03.2020 (13:00)

Главная икона Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск прибыла в Тверь

Икона Святого пророка Божия Илии – покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск доставлена самолетом Ил-76 на военный аэродром Мигалово под Тверью.

В ближайшее время икона будет размещена в войсковом храме Тверского соединения военно-транспортной авиации.

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне икона Святого пророка Божия Илии займет место в одном из престолов Главного храма ВС РФ, который будет открыт в мае 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице