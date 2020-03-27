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27.03.2020 (12:45)

Суворовцы Тульского СВУ приняли участие в онлайн-концерте Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии

В День работников культуры Министерство обороны Российской Федерации организовало для воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ творческую встречу с коллективом легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. В мероприятии приняли участие и воспитанники Тульского суворовского военного училища (СВУ).

В ходе встречи по видеоконференцсвязи суворовцы познакомились с прославленным коллективом, в репертуаре которого более 2 тыс. произведений. Это песни советских и российских авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок и поп музыки.

В онлайн-режиме суворовцы с удовольствием прослушали песни коллектива из золотой коллекции: «Соловьи», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Севастопольский вальс» и многие другие.

В заключение встречи воспитанники Тульского СВУ Алексей Архангельский, Фокам Ннук Карл и Тимур Ганиев смогли задать вопросы художественному руководителю ансамбля заслуженному артисту Российской Федерации полковнику Геннадию Саченюку.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Ансамбль , Социальное развитие
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