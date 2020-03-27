27.03.2020 (12:30)

Четвертый этап отборочного конкурса ВДВ «Воин мира» завершился в Ивановском воздушно-десантном соединении

На базе гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в г. Костроме завершился четвертый этап конкурса Воздушно-десантных войск «Воин мира», являющийся отборочным этапом одноименного конкурса Армейских международных игр.

На этапе «Снайпер» соревновались в стрельбе из автомата АК-74М с различных положений и выполнения нормативов по огневой подготовке.

По условиям выполнения упражнения участники выполнили по 10 выстрелов на зачет из положения лежа, с колена и стоя, показав отличную стрелковую подготовку.

Итоги отборочного этапа конкурса Воздушно-десантных войск «Воин мира» подведут сегодня, по окончании литературно-творческого конкурса «Кавалер» («Сударыня»).

Справочно:

Этап конкурса ВДВ «Воин мира» проходит на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в период с 23 по 27 марта с.г., в нем принимают участие более 60 военнослужащих, 10 из них – военнослужащие-женщины, со всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

Победители представят войска на всеармейском этапе конкурса.

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