27.03.2020 (12:15)

Разведчики Ульяновского соединения ВДВ провели тактико-специальные учения на полигоне Поливно под Ульяновском

На полигоне Поливно завершилось тактико-специальное учение разведывательных подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Учение проводились в условиях, максимально приближенных к боевым, так как разведывательные подразделения всегда действуют в отрыве от главных сил, в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные умения и навыки.

Особое внимание уделялось вопросам подготовки разведчиков, их умению использовать новейшие технические средства для добывания, обработки и оперативной передачи командованию сведений о противнике в условиях динамичных боевых действий как наступательного, так и оборонительного характера, приемов и способов выполнения специальных задач разведывательных подразделений при организации и проведении засады (налета), на этапе боевой стрельбы днем и ночью.

Наземным и авиационным подразделениям радиоэлектронной разведки в ходе учения предстояло продемонстрировать навыки использования современной радиотехнической и радиоэлектронной аппаратуры, в целях выявления вооруженных формирований противника и установления целей и характера их деятельности. Одним из таких средств, использованных подразделениями на учении, является переносной комплекс связи «Стрелец», действующий на основе системы ГЛОНАСС и позволяющий разведчикам мгновенно передавать координаты выявленных целей на расстояние до 3000 метров.

Также в ходе учения разведчики соединения отработали вопросы организации наблюдательных постов, разведывательных засад, налетов, действий в разведывательном дозоре, приемы маскировки, бесшумного передвижения разведчика на местности и другие специальные задачи. При этом в основу действий разведчиков были положен опыт применения разведывательных подразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий.

Для повышения эффективности разведки в ходе учения были спланированы масштабные применения военнослужащими различных современных оптических и оптико-электронных приборов, в том числе отечественных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Военнослужащими разведывательных подразделений были испытаны в зимних полевых условиях надежность, новых для них образцов вооружения – автомат АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес» (для разведывательных подразделений) и удобство специальных элементов экипировки комплекта боевого снаряжения КБС 6Б-52 «Разведчик».

При проведении учения была проверена боевая слаженность разведывательных подразделений в ходе боевых стрельб, дана практика командирам подразделений в управлении огнем из стрелкового оружия нового образца и штатных бронетранспортеров БТР-82А.

Кроме того, совершенствованы навыки действий разведывательных подразделений в глубине обороны противника с одновременным решением огневых задач в составе подразделения, как в пешем порядке, так и при выдвижении на технике.

Всего в учении было задействовано более 200 военнослужащих разведывательного батальона и около 30 единиц боевой и специальной техники.

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