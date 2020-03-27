27.03.2020 (12:00)

Более 500 военнослужащих и около 50 орудий и минометов задействовано в ТСУ артиллерии Уссурийского десантно-штурмового соединения

На полигоне Барановский под Уссурийском проведено занятие по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Приморском крае.

В ходе учения военнослужащие продемонстрировали свои навыки, знания и умения в поражении условного противника на значительном расстоянии расстоянии из 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубиц Д-30, противотанковых ракетных комплексов 9Б163 (ПТРК) «Корнет» и 120-мм минометов 2Б11.

«В соответствии с планом подготовки соединения, мы проводим контрольное занятие по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями бригады, – отметил начальник артиллерии соединения гвардии подполковник Андрей Каленников, - Основной целью является определение готовности к действиям по боевому предназначению. Занятие проводится с боевой стрельбой и является завершающим этапом подготовки и слаживания подразделений перед контрольной проверкой в зимнем периоде обучения».

В ходе занятия, расчеты 120-мм самоходно-артиллерийских орудий «Нона-С» отработали посадку в машины, быструю работу на штатных местах внутри бронемашины, вождение по пересеченной местности, выезд на боевую позицию и стрельбу из орудий по указанным целям.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 гаубичного артиллерийского дивизиона соединения и расчеты 120-мм минометов 2Б11, при помощи беспилотных летательных аппаратов и современных средств разведки сосредоточенным огнем подавили и уничтожили пункты управления, бронированную технику и личный состав условного противника на указанных рубежах.

Расчеты ПТРК «Корнет», поступившие на вооружение соединения в прошлом году, уничтожали бронированные цели условного противника на дальности более 5000 м.

Кроме того, для вычисления огневых позиций противника был использован современный комплекс 1Л271 «Аистенок» на базе автомобиля повышенной проходимости ГАЗ 2330 «Тигр». По итогам контрольного занятия действия артиллеристов соединения были оценены на хорошо.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 орудий и минометов.

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