27.03.2020 (15:45)

Российские военные специалисты, прибывшие в Бергамо, приступили к выполнению задач по оказанию помощи итальянцам

Российские военные специалисты, прибывшие в г. Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики.

Они провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ. На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде г. Бергамо развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Накануне состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, Департамента гражданской защиты Итальянской Республики и министерств обороны России и Италии. В ходе консультаций были определены потребности, объемы и первоочередные задачи российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российские врачебно-сестринские бригады будут привлечены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями приспособлены для изоляции и лечения заразившихся коронавирусом итальянских граждан.

Специальная военная техника будет задействована в проведении санитарной обработки и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств.

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