27.03.2020 (15:30)

Монтаж зданий начался на строительстве медицинских центров Минобороны в Одинцово и Нижнем Новгороде

В четырёх военных округах круглосуточно идут работы по строительству 16 модульных медицинских центров, где гражданское население сможет получать медпомощь. Об этом сегодня на селекторном совещании сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«На сегодняшний день работы развернуты на всех объектах в круглосуточном режиме в три смены. До конца недели мы завершаем заливку фундаментов на всех объектах строительства. При этом на объектах в Одинцово и Нижнем Новгороде эта работы уже завершены, и мы перешли к монтажу зданий», – сказал Тимур Иванов.

По его словам, сейчас работу на объектах ведут более 3,5 тыс. человек, задействовано 800 единиц техники.

«Мобилизация сил и средств, задействованных на объектах, позволяет обеспечивать необходимые темпы работ в соответствии с утвержденными графиками и составляет на текущий момент более 3,5 тысяч человек и 800 единиц техники», - сказал замминистра.

Одновременно, продолжил он, организована централизованная поставка необходимого медицинского оборудования и оснащения.

«Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации», – сказал Тимур Иванов.

Он сообщил, что определены соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Кроме того, для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

«Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», – сказал Тимур Иванов.

Он подчеркнул, что «возведение центров – это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведётся от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок».

Сроки строительства очень сжатые – от 40 до 56 суток, а площадь возводимых центров составит почти 115 тыс. квадратных метров - от 5 000 до 12 000 квадратных метров, в зависимости от этажности и ёмкости центра.

По оценке замминистра, возводятся объекты капитального характера с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки строительства при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров. Учитывая важность реализуемой задачи, координация и контроль за строительством центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.

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