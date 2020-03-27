27.03.2020 (15:15)

Военные медицинские центры в четырёх военных округах будут построены к середине мая

Строительство первых восьми многофункциональных военных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, а оставшихся восьми — до 15 мая. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов на селекторном совещании.

«До 30 апреля мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору и Уссурийске, и до 15 мая — оставшиеся восемь центров», — сказал замглавы военного ведомства.

Тимур Иванов отметил, что все 16 многофункциональных военных медицинских центров будут оснащены самым современным оборудованием.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей ёмкостью 1,6 тыс. койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», — заявил заместитель Министра обороны.

По его словам, создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей.

«С 20 марта текущего года во всех военных округах развернуты работы по их строительству, — добавил Тимур Иванов. — На указанные цели Министерству обороны Правительством Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд рублей».

Строительство этих многофункциональных медицинских центров, отметил замглавы военного ведомства, ведётся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ. Работы проводят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Тимур Иванов также уточнил, что в Западном военном округе строятся шесть центров. В Одинцове — на 100 койко-мест, Подольске — 200, Нижнем Новгороде — 60, Смоленске — 60, Калининграде — 100, Пушкине Ленинградской области — 60.

Три медцентра будут возведены в Южном военном округе: в Ростове-на-Дону — на 160 койко-мест, Севастополе — 60, Волгограде — 100.

В Центральном военном округе учреждения строят в Новосибирске на 160 койко-мест, Омске — 100, Оренбурге — 60.

Четыре центра появятся в Восточном военном округе: в Сосновом бору (Улан-Уде) — на 60 койко-мест, Уссурийске — 60, Петропавловске-Камчатском — 60, Анастасьевке (Хабаровский край) — 200.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице