27.03.2020 (11:45)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось учение с подразделениями беспилотных летательных аппаратов

На базе Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск состоялось тактико-специальное учение с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Учение проходило под руководством начальника службы беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск полковника Дмитрия Нелюбова.

В качестве обучаемых в учении приняли участие все начальники служб и командиры подразделений БпЛА Воздушно-десантных войск.

Поднятые по тревоге десантники выдвинулись в назначенный район. При совершении марша их колонна неожиданно подверглась нападению диверсионно-разведывательной группы условного противника, которая устроила на дороге завал из деревьев. Десантники быстро оценив обстановку, заняли оборону и отразили нападение диверсантов. Оказав первую медицинскую помощь раненным товарищам и расчистив завал, гвардейцы продолжили путь на котором их поджидало новое испытание – зараженный участок местности. Успешно преодолев и его, десантники прибыли в назначенное время в указанный район. Уже через 20 минут развернутые расчетами БпЛА комплексы «Орлан-10» выдали изображение с координатами расположения пунктов управления, техники и скопления личного состава противника на мониторы пункта управления соединения. По сигналу с командного пункта, все указанные цели были подавлены огнем артиллерии.

Командование Воздушно-десантных войск высоко оценило действия расчетов БпЛА соединения.

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