Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (11:45)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось учение с подразделениями беспилотных летательных аппаратов

На базе Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск состоялось тактико-специальное учение с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Учение проходило под руководством начальника службы беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск полковника Дмитрия Нелюбова.

В качестве обучаемых в учении приняли участие все начальники служб и командиры подразделений БпЛА Воздушно-десантных войск.

Поднятые по тревоге десантники выдвинулись в назначенный район. При совершении  марша их колонна неожиданно подверглась нападению диверсионно-разведывательной группы условного противника, которая устроила на дороге завал из деревьев. Десантники быстро оценив обстановку, заняли оборону и отразили нападение диверсантов. Оказав первую медицинскую помощь раненным товарищам и расчистив завал, гвардейцы продолжили путь на котором их поджидало новое испытание – зараженный участок местности. Успешно преодолев и его, десантники прибыли в назначенное  время в указанный район. Уже через 20 минут развернутые расчетами БпЛА комплексы «Орлан-10» выдали изображение с координатами расположения пунктов управления, техники и скопления личного состава противника на мониторы пункта управления соединения. По сигналу с командного пункта, все указанные цели были подавлены огнем артиллерии.

Командование Воздушно-десантных войск высоко оценило действия расчетов БпЛА соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Лётчики ЮВО на Кубани прошли курс обучения на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ
Разведчики-альпинисты ЮВО провели лагерный сбор в Армении
В Ставропольском крае разведчики ЮВО при поддержке танков и артиллерии уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
Расчеты беспилотников ЮВО учились обнаруживать замаскированные позиции условного противника в горах Абхазии

Метки:
Воздушно-десантные войска , Специальная подготовка , Беспилотные летательные аппараты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false