27.03.2020 (11:15)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки

В Абхазии на полигоне Нагвалоу стартовал учебный лагерный сбор с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки российской военной базы в условиях применения условным противником оружия массового поражения (ОМП).

Военнослужащие выполняют задачи по обнаружению РХБ заражения местности, дают оценку обстановки после применения противником оружия массового поражения, делают специальную обработку личного состава, вооружения, техники, обеззараживания участков местности.

Всего в полевом мероприятии задействовано свыше 20 единиц современной специальной техники, в том числе комплексы дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машины химической разведки РХМ-6.

Машины химической разведки РХМ-6 позволяют за 1 мин. обнаружить пары отравляющих и вредных веществ на площади более 10 кв. км. Благодаря встроенному оборудованию все необходимые замеры специалисты РХБЗ производят, не покидая машину. В составе РХМ-6 используется аппаратура спутниковой навигации, которая осуществляет всепогодное автоматическое определение координат положения машины на местности, а также выполняет функции сбора информации от приборов разведки, отображения обстановки на карте местности и передачи информации на командные пункты управления.

Благодаря специальному оборудованию РХМ-6 может в движении обнаруживать и определять наличие в среде отравляющих веществ, двигаясь со скоростью от 20 до 50 км/ч.

Основным предназначением КДХР-1Н является дистанционное обнаружение и наблюдение химического заражения наземного слоя атмосферы. Комплекс с помощью лазерного локатора позволяет обнаруживать аэрозоли отравляющих веществ. За один цикл (60 секунд) машина позволяет контролировать территорию площадью до 70 кв. км. При обнаружении отравляющего облака машина определяет координаты, а также линейные размеры и выдаёт предупреждающие сигналы. Время выдачи координат и размеров облака с отравляющими веществами не превышает 10 сек, при этом погрешность в измерениях дальности и глубины облака не более 30 м.

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