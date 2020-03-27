27.03.2020 (10:45)

Разведчики-альпинисты ЮВО провели лагерный сбор в Армении

В рамках полевого лагерного сбора на полигоне Камхуд разведывательные подразделения российской военной базы в Армении уничтожили диверсионную разведывательную группу условного противника в горах.

Разведгруппы совершили поисковые действия в указанном районе горно-лесистой местности. Обнаружив лагерь условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт, успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника.

Кроме того, военнослужащие на занятиях совершенствовали навыки ведения разведки в тылу условного противника, организации наблюдательных постов, поиска, налета и разведывательных засад.

Разведчики с вооружением, используя горную экипировку и альпинистское снаряжение, преодолели скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

При выполнении специальных и учебно-боевых задач военнослужащим сообщались координаты местности и характер рельефа с помощью беспилотной авиации и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» для выстраивания маршрутов передвижения подразделений в горах.

В полевом лагерном сборе разведывательных подразделений приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты современных комплексов разведки.

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