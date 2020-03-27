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27.03.2020 (10:30)

В Ставропольском крае разведчики ЮВО при поддержке танков и артиллерии уничтожили заглубленный командный пункт условного противника

Подразделения спецназа Южного военного округа (ЮВО) при поддержке танков и артиллерии обнаружили, блокировали и уничтожили заглубленный командный пункт условного противника в ходе комплексного тактико-специального учения на полигоне в Ставропольском крае.

С помощью беспилотной авиации в лесном массиве был вскрыт район активизации условного противника на автотехнике повышенной проходимости, куда для доразведки были направлены войсковые подразделения.

Разведчики выявили расположение командного пункта и полевого склада вооружения и боеприпасов, а затем выдали на пункты управления координаты для огневого поражения.

Разгром условного противника завершили танкисты и мотострелки.

В ходе занятий военнослужащие совершенствовали навыки маневренно-засадных и блокирующих действий в составе тактических групп, вождения техники по пересеченной местности, практического применения современной радиоэлектронной аппаратуры и разведывательно-огневых систем.

В практических действиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Специальная подготовка , Разведывательные подразделения
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