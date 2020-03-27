27.03.2020 (10:00)

Впервые специалисты РХБЗ ЮВО покажут ТОС-1А «Солнцепек» в Параде Победы

Впервые специалисты радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) задействуют новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в составе механизированных колонн военной техники на Параде Победы в Ростове-на-Дону и во Владикавказе.

Специалисты РХБ защиты 58 армии ЮВО во Владикавказе продемонстрируют транспортно-заряжающую машину ТЗМ-Т к ТОС-1А «Солнцепек».

В парадах в Севастополе и Керчи проедут современные разведывательные химические машины РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-82, а также термодымовые машины ТДА-3.

Всего около 15 единиц специальной техники РХБЗ ЮВО будет задействовано в механизированных колоннах военной техники на Параде Победы.

В ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего в военных парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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