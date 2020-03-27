27.03.2020 (09:45)

Военнослужащие Каспийской флотилии готовятся к параду Победы в Новочеркасске

Военнослужащие Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО), участвующие в параде 9 мая в Новочеркасске, приступили к тренировкам в составе парадного расчета с участием знамённой группы полка.

С личным составом на строевом плацу ежедневно проходят занятия, оттачивается мастерство строевой выучки, единство строя в шеренгах и колоннах. Все мероприятия проходят два раза в день в утреннее и дневное время.

При этом психологическое сопровождение военнослужащих обеспечивают военные психологи.

В ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего в военных парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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