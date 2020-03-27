27.03.2020 (09:30)

В Каспийской флотилии подведены итоги командно-штабного учения

В Дагестане завершилось командно-штабное учение (КШУ) с подразделениями отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО), по итогам которого будет произведён детальный разбор действий командиров и штабов.

В рамках КШУ около 1 тыс. военнослужащих были подняты по тревоге, приведены в боевую готовность и совершили марш в районы полигонов Аданак и Турали.

На учении была создана сложная быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных боевых действий. При решении задач разведки, управления войсками, корректировки и засечки целей активно применялись беспилотные летательные аппараты. Также подразделения морской пехоты выполнили задачи в ходе оборонительных боёв и наступательных действий в составе батальонов. Артиллерийские подразделения полка выполнили около 40 огневых задач и отработали порядка 20 вводных во время учения.

В ходе КШУ пунктам управления и узлам связи пришлось несколько раз менять места развертывания и совершать марш в неизвестный район. Подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы, при этом было развернуто около 20 км линий проводной связи.

В учениях было задействовано свыше 200 единиц боевой техники, в том числе БТР-82А, Урал-4320 с гаубицей Д-30, БМ-21 «Град-М».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице