27.03.2020 (09:15)

Артиллеристы ЮВО провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии

Артиллеристы 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили бронетехнику наступающего условного противника в ходе двустороннего учения на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.

В ходе боевой стрельбы артиллеристы российского соединения с применением 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани» нанесли огневое поражение по координатам целей. После каждого залпа расчеты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Также в едином замысле с артиллеристами выполняли свои задачи танкисты, разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В учении приняло участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники. Также были задействованы подразделения вооруженных сил Южной Осетии.

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