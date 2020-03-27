27.03.2020 (09:03)

Учение с участием экипажей трёх фрегатов Черноморского флота прошло в акватории Средиземного моря

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) из состава постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море провели учение по уничтожению отряда кораблей условного противника в акватории Средиземного моря.

Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе трёх фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

По замыслу учения отряд кораблей условного противника произвёл ракетную атаку отряда кораблей Черноморского флота.

В ходе учения боевые расчёты противовоздушной обороны (ПВО) фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» уничтожили крылатые ракеты условного противника зенитным ракетным комплексом «Штиль-1». Воздушные цели были условно уничтожены электронными пусками.

В рамках учения КУГ ЧФ вступила в морской бой, условно применив по «противнику» ракетные комплексы «Калибр-НК» и выполнила артиллерийские стрельбы по морским целям.

На завершающем этапе учения экипажи кораблей ЧФ отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе КУГ, провели частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

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Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море.